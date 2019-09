Vestager vil bringe lov og ret ind i it-junglens fristelser

Margrethe Vestager får en hel stribe opgaver i tillæg til sit nuværende job med at håndhæve EU's konkurrenceregler, når hun 1. november bliver en af tre ledende næstformænd i formand Ursula von der Leyens EU-Kommission.

Kommissæren skal blandt andet have ansvar for det digitale område, og her er rigeligt at se til, erkender hun.

- Det handler først og fremmest om at gøre vores rettigheder til virkelighed. Mange tænker, tror jeg: Skal vi læse alt det, og så krydser de det af i en lille boks.

- Dermed giver de adgang til, at dem, der tilbyder deres tjenesteydelser, kan læse deres mails og deres apps og alt muligt. Så vi skal gøre det til virkelighed, at vi faktisk har rettigheder, siger Vestager.

Von der Leyen begrundede sin beslutning om at gøre Vestager til konkurrenceansvarlig igen med, at danskeren har været "enestående til jobbet".

- Jeg tror, at det er mere end seks måneder siden, at jeg sagde, at jeg gerne ville være kommissær igen, og at jeg gerne vil være konkurrencekommissær. Folk sagde: Nej, nej, det spiller ikke. Men lige nu spiller det, siger hun.

I det hele taget får Margrethe Vestager mange opgaver som ledende næstformand. For hun bliver også kaldt ind, når der skal tænkes store tanker og præsenteres sager på en række andre områder, lod von der Leyen forstå.

Det gælder eksempelvis indre marked, innovation og job.

- Jeg tænker ikke på mig selv som et mangehovedet uhyre. Men det er klart, at der bliver nødt til at være nogle skotter.

- Hvad angår det, vi gør i konkurrence, så skal der selvfølgelig være en integritet, og der er processer, der skal være uangribelige, fordi det skal holde i retten, siger Vestager.

Hun understreger samtidig, at det har fordele, at hun er inde over mange ting. For hun har opbygget en stor konkret viden om virksomheder og deres udfordringer, og det kan bruges, når der skal fremlægges ny lovgivning.