Vestager er mest populære EU-kommissær i europæisk måling

I en europæisk måling er Margrethe Vestager den mest populære blandt de siddende EU-kommissærer.

Den danske kommissær er også den, som flest peger på som det bedste valg til formand for den kommende kommission - senere i år.

Hun er noteret for en score på 50,2 procent i målingen. Den eneste på over 50 procent. Respondenterne er blevet bedt om at vurdere kommissærerne på en skala fra nul til ti, og et vægtet gennemsnit er udregnet.

Vestager er således mere populær end sin chef. Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, er nummer fem på listen med en opbakning på 44,4 procent.

Danskeren er skarpt fulgt af EU's udenrigschef, italieneren Federica Mogherini, som lander på 49,6 procent.

Kommunikationsbureauet Burson Cohn and Wolfe står sammen med netmediet Euractiv, der har fokus på EU, bag undersøgelsen.

1769 personer - politikere, ngo'er, eksperter og andre interessenter - har deltaget i målingen af den siddende kommission, der trådte til i 2014.

Næsten 40 procent af svarene er indhentet i Bruxelles, og 10 procent i Storbritannien. Resten er fra personer i andre EU-lande.

20 procent har svaret, at de mener, at Vestager "bør være den næste formand" for EU-Kommissionen.

Kun 65 procent af respondenterne har dog besvaret spørgsmålet, hvor den tidligere finske statsminister Alexander Stubb er nummer to med 7 procent.

Langt flertallet - 40 procent - er noteret for "anden" kandidat.