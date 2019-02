Verdens største bi er fundet for første gang siden 1981

Forskere frygtede, at Wallace's kæmpebi var uddød. Men nu er den fundet af forskere for første gang i 38 år.

For første gang siden 1981 har en gruppe forskere fundet verdens største biart - den såkaldte Wallace's kæmpebi.

Det skriver The Guardian og The New York Times.

Bien, der har det videnskabelige navn Megachile pluto, beskrives som værende lige så stor som en voksen persons tommelfinger. Den har et vingefang på omkring seks centimeter.

På trods af sin imponerende størrelse er den dog ikke blevet set i 38 år, og forskere frygtede derfor, at den var uddød.

Men i januar i år blev den fundet igen af en gruppe nordamerikanske og australske forskere på en lille indonesisk øgruppe.

- Det var fuldstændig mageløst at se det her "flyvende bulldog" af et insekt, som vi ikke engang var sikre på stadig eksisterede.

- At se den her smukke og store art i virkeligheden, at høre lyden af dens enorme vinger baske, mens den fløj forbi mit hoved, var fantastisk, siger fotografen Clay Bolt, der fik de første billeder af bien, til The Guardian.

Fotografen tilføjer, at han kender til mindst fem ekspeditioner, hvor målet har været at finde den yderst sjældne kæmpebi. Det skriver The New York Times.

Det er en enkelt bi, der nu er blevet fundet. Den boede i en termitrede, som er artens typiske opholdssted.

Bien blev første gang opdaget af forskere i 1858. Den blev opdaget af den britiske naturforsker og opdagelsesrejsende Alfred Russel Wallace.

Han beskrev dengang bien som et "stort, sort hvepselignende insekt med kæber som en eghjort (en af Europas største biller, red.)".

Der gik langt over 100 år, før forskere igen opdagede den i 1981.

En af de forskere, der var med på ekspeditionen i januar i år, er biologen Simon Robson fra University of Sydney i Australien.

- Den er simpelthen bare latterligt stor, og det er så spændende, siger han om fundet af den sjældne bi til The New York Times.