Venezuelas præsident beskylder USA for planer om invasion

Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, kommer onsdag med endnu en anklage mod USA.

Ifølge Maduro har USA planer om at invadere det sydamerikanske land.

Helt konkret går anklagen, som han kommer med uden at fremlægge beviser, mod John Bolton, der er national sikkerhedsrådgiver i Det Hvide Hus.

- John Bolton er blevet udpeget til - endnu en gang - at være chef for et plot om at fylde Venezuela med vold og forsøge en fremmed militær intervention, siger Maduro på en pressekonference.

Han tilføjer, at Bolton har koordineret træning af lejesoldater på militære baser i Colombia og USA.

John Boltons kontor har umiddelbart ikke nogen kommentarer til anklagen.

Udtalelsen fra Maduro kommer, få dage efter at russiske bombefly er landet i Venezuela for at lave fælles militære øvelser.

Maduro beskylder med jævne mellemrum USA for at forsøge at vælte ham, hvilket amerikanske embedsmænd har afvist.

I august blev Nicolas Maduro udsat for, hvad der lignede et mordforsøg ved en større militærparade. I den forbindelse anklagede han USA, Colombia og indenlandske fjender for at stå bag angrebet.

Det ellers så olierige Venezuela befinder sig i en omfattende krise, der forværres dag for dag. En galopperende inflation og mangel på mad og medicin er blandt de største udfordringer for indbyggerne.

Fra januar til juni i år flygtede 2,3 millioner venezuelanere ud af landet. Det svarer til cirka syv procent af landets befolkning på 32,8 millioner.

Venezuelas præsident har ofte skudt skylden på den kuldsejlede økonomi på USA og Europa.

USA og flere europæiske lande har i løbet af de seneste to år indført en række sanktioner mod Venezuela.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har tidligere udtalt, at han ikke vil udelukke en militær intervention i Venezuela.