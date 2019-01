Venezuelas militærattaché i USA deserterer for at støtte Guaidó

Venezuelas særlige udsending til USA opfordrer i en video militæret til at støtte Juan Guaidó som præsident.

Venezuelas militærattaché i USA er lørdag deserteret.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Jose Luis Silva siger, at han ikke vil støtte præsident Nicolás Maduro, men derimod den selvudråbte præsident i Venezuela, Juan Guaidó.

I en video filmet på Venezuelas ambassade i Washington D.C. opfordrer han resten af militæret til at følge hans eksempel.

- I dag taler jeg til folket i Venezuela og især til mine brødre i militæret, som jeg håber vil anerkende præsident Juan Guaidó som den eneste legitime præsident, udtaler Jose Luis Silva.

I et telefoninterview med Reuters siger Silva, at han ikke længere anerkender Nicolás Maduro som præsident. Han opfordrer samtidig til, at der snarest muligt bliver afholdt et frit og retfærdigt præsidentvalg i Venezuela.

Garreth Marquis, talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd, udtaler, at han støtter Jose Luis Silvas.

- Militærets rolle er at beskytte grundlovssikrede rettigheder, ikke at bevare diktatorer og undertrykke dets eget folk. Opfordrer andre til at gøre det samme, udtaler Marquis.

Foran tusindvis af indbyggere i Venezuelas hovedstad, Caracas, erklærede oppositionsleder og formand for landets nationalforsamling Juan Guaidó onsdag præsident Nicolas Maduro for afsat og sig selv for indsat.

Han fik kort tid efter opbakning fra USA, Canada, EU og en række magtfulde nationer i Latinamerika. Trods den massive opbakning fra flere lande til Guaidó er magtbalancen i Venezuela dog uændret.

Maduro viser ingen tegn på at ville opgive magten. Han fastholder derimod, at han er demokratisk valgt.

Torsdag beordrede han landets ambassade i USA lukket. Det skete som reaktion på, at præsident Donald Trump lynhurtigt bakkede op om Guaidó og i samme åndedrag hæftede betegnelsen "diktator" på Maduro.

I en erklæring oplæst til pressen af forsvarsminister Vladimir Padrino gentog militærets topfolk samme dag deres loyalitet over for Maduro, mens Juan Guaidós handling blev omtalt som et "kup".

Efter Padrinos udmelding fulgte otte generaler trop ved på direkte tv at udtrykke "fuldstændig loyalitet og lydighed" til Maduro.

Spørgsmålet er derfor, om Guaidó kan få opbakning fra resten af militæret.