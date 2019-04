Venezuela ophæver Guaidós immunitet og baner vej for retssag

Højesteret har fået lov til at retsforfølge oppositionsleder Guaidó for at have overtrådt et udrejseforbud.

Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, er blevet frataget sin parlamentariske immunitet som leder af landets nationalforsamling og kan dermed retsforfølges.

Det fortæller Diosdado Cabello, præsident for Venezuelas lovgivende forsamling, som støtter præsident Nicolás Maduro.

Cabello fortæller, at den lovgivende forsamling enstemmigt har givet grønt lys til strafferetlig efterforskning af oppositionslederen på anmodning fra Højesteret.

- Forsamlingen har besluttet at tillade yderligere efterforskning af borger Juan Guaidó, siger Diosdado Cabello i en tv-transmitteret tale på kanalen Venezolana de Televisión natten til onsdag dansk tid.

Det skriver nyhedsbureauet Tass.

Mandag anmodede Højesteret landets lovgivende forsamling om at ophæve oppositionslederens immunitet.

Ifølge Højesteret bør Guaidó retsforfølges for at have overtrådt et udrejseforbud.

Guaidó forlod Venezuela 23. februar trods et forbud mod at forlade landet.

Inden han vendte tilbage til Venezuela 4. marts, besøgte han en række sydamerikanske lande. Her forsøgte han at samle støtte til sin kamp for at vælte præsident Nicolás Maduro.

Derudover anklages oppositionslederen for at have opfordret til vold i forbindelse med demonstrationer mod præsident Maduro.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Guaidó har parlamentarisk immunitet i kraft af sin rolle som formand for nationalforsamlingen.

Oppositionslederen har udfordret Maduro på posten som præsident ved i januar at erklære sig selv for midlertidig præsident i landet.

Han får blandt andet opbakning fra USA, EU og flere sydamerikanske lande.

Mandag affejede Guaidó forespørgslen fra Højesteret, som han betegner som en illegitim instans, der støtter Maduro.