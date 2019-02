Vatikanets mand i Frankrig beskyldes for sexovergreb

74-årig udsending fra Vatikanet beskyldes for overgreb mod mand under ceremoni på rådhus i Paris.

Vatikanets udsending til Frankrig bliver efterforsket på baggrund af beskyldninger om seksuelle overgreb. Det oplyser kilder i retsvæsnet.

Den 74-årige Luigi Ventura bliver beskyldt for at have seksuelt forulempet en ansat på borgmesterkontoret i den franske hovedstad ved en ceremoni tidligere i år.

Ventura har været udsending for Vatikanet i Paris siden 2009.

Ifølge det franske nyhedsbureaus kilde bliver han beskyldt for at have forulempet en mand på rådhuset 17. januar, da borgmester Anne Hidalgo holdt en nytårstale til diplomater, religiøse ledere og repræsentanter for borgerrettighedsgrupper.

En klage blev indgivet til borgmesterkontoret 24. januar, hvilket førte til en undersøgelse af beskyldningerne.

Avisen Le Monde var først til at skrive om episoden og undersøgelsen.

Det vakte tidligere i denne måned opsigt, da pave Frans erkendte katolske præster og biskoppers seksuelle misbrug af nonner.

Paven sagde samtidig, at den katolske kirke har suspenderet flere præster, og at Vatikanet har arbejdet med det i en længere periode.

Erkendelsen kom, efter at den katolske kirke er blevet rystet af lange rækker af sager mod præster om seksuelle overgreb.

Tilbage i december sagde pave Frans, at den katolske kirke aldrig igen vil ignorere anklager om misbrug.