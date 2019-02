Vatikanet vil efterforske beskyldninger mod kardinal

Kardinal Pell står over for at skulle tilbringe sin første nat bag tremmer, mens han afventer sin dom.

Vatikanet vil indlede en efterforskning af beskyldninger mod den højtstående kardinal George Pell, som er nummer tre i pavestatens hierarki.

Pell, der er australier, er blevet dømt skyldig i seksuelle overgreb mod to mindreårige kordrenge i sit hjemland for to årtier siden.

Meddelelsen fra Vatikanet kom samtidig med, at Pell stod over for at skulle tilbringe sin første nat bag tremmer, efter at han blevet varetægtsfængslet, mens han afventer sin dom.

Han har sagt, at han er uskyldig i sagen, og at han vil appellere dommen, når strafudmålingen er afgjort.

Pell var tidligere en af pave Frans' nærmeste rådgivere. Han er uden sammenligning den mest højtstående katolske præst, som nogensinde er blevet dømt skyldig i sexforbrydelser.

Han risikerer at blive idømt op til 50 års fængsel.

- Efter at kardinal Pell i sagens første instans er kendt skyldig vil Kongregationen for Troens Doktrin nu gå ind i sagen, siger Vatikanets talsmand, Alessandro Gisotti.

Han uddyber ikke udtalelsen.

Gisotti bekræfter samtidig, at den 77-årige Pell ikke længere leder Vatikanets Økonomiske Sekretariat.

Pells fem år lange embedsperiode på posten som Vatikanets "økonomiminister" udløb for få dage siden. Paven har endnu ikke udpeget hans efterfølger.

Et nævningeting i Melbourne kendte den 11. december George Pell skyldig i seksuelle overgreb på to kordrenge for 22 år siden.

Efter den opsigtsvækkende dom tilkendegav Vatikanet "den dybeste respekt" for retssystemet i Australien.

- Vi understreger vores dybeste respekt for det australske retssystem. På grund af den respekt afventer vi udfaldet af ankeforløbet, sagde Vatikanets talsmand tidligere om retssagen mod Pell.

Siden dommen i december har der været referatforbud i sagen, og det var tirsdag i denne uge, at retsdokumenterne i sagen er blevet offentliggjort.

- Det er smertefulde nyheder, som vi er klar over har chokeret mange folk. Ikke kun i Australien, lød det fra Vatikanet i de første kommentarer til retsdokumenterne.

Vatikanet fremhævede også, at Pell fortsat har ret til at forsvare sig.