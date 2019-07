Vatikanet gør nyt forsøg på at løse mysterie fra 1983

Vatikanet har lørdag gjort et nyt forsøg på at løse et mysterie, der den seneste tid kun er blevet endnu mere opsigtsvækkende, og som desuden trækker spor til det danske kongehus.

Det drejer sig om sagen om den 15-årige pige Emanuela Orlandis forsvinden.

Den italienske teenager forsvandt i 1983 sporløst efter en musiktime i Italiens hovedstad, Rom.

For nylig modtog hendes familie et tip om, at hendes jordiske rester skulle befinde sig i nogle grave i Vatikanet.

Der var tale om to grave, hvor prinsesserne Sophie von Hohenlohe og Charlotte Frederikke af Mecklenburg, der døde i henholdsvis i 1836 og 1840, i forvejen skulle ligge begravet.

Charlotte Frederikke var del af det danske kongehus. Hun var gift med den danske prins Christian Frederik, der senere blev kong Christian VIII, og hun fødte i 1808 en søn, der senere blev kong Frederik VII.

Da de to grave 11. juli blev åbnet i Vatikanet, var der ingen tegn på den forsvundne 15-årige piges jordiske rester.

Og mere overraskende, så var også prinsessernes knogler væk.

Lørdag har Vatikanet så gjort endnu et forsøg på at komme til bunds i det mangeårige mysterie. En række eksperter har således åbnet to grave, der blev opdaget under en lem i sidste uge.

De to grave viste sig at indeholde en lang række knogler. De blev undersøgt på stedet af en professor med speciale i retsmedicin. Det skete i selskab af en ekspert udpeget af Orlandis familie, oplyser Vatikanet i en udtalelse.

Størrelserne indikerer, at der både kan være knogler fra børn og voksne. Den videre analyse af knoglerne vil fortsætte 27. juli, lyder det.

Federica Orlandi, søster til den forsvundne pige, kalder fundet en voldsom oplevelse, "fordi min søsters knogler kan være blandt dem".

I henhold til nogle teorier blev den 15-årige pigen taget som gidsel af en gangster, som ville presse Vatikanet til at betale hans gæld.

En anden udbredt teori er, at hun blev taget som gidsel for at fremtvinge en løsladelse af tyrkeren Mehmet Ali Agca. Han forsøgte at dræbe pave Johannes Paul II tilbage i 1981.