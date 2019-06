Vatikanet har formelt åbnet en debat om at lade gifte mænd blive ordineret som præster i øde beliggende områder i Amazonas i Sydamerika.

Der er tale om egne, hvor der er så få katolikker, at der kan gå uger eller måneder, hvor ingen deltager i en gudstjeneste.

Men forslaget om at indvie gifte mænd i præstegerningen er historisk i den katolske kirke.

Det står nævnt i et dokument, som Vatikanet har udfærdiget på baggrund af forslag fra regionen.

I dokumentet blev cølibatet bekræftet som meget vigtigt for kirken, men der lægges op til, at det undersøges og drøftes, om der er "mulighed for at indvi ældre mænd, helst indfødte og respekterede og vellidte i deres samfund - også selv om de har stabile familier - i regionens mest afsides beliggende områder".

Hvis det gennemføres, så kan det muligvis åbne op for, at det samme sker i andre områder, hvor der er stor mangel på præster.

Anbefalingerne er udarbejdet i et arbejdsdokument til Vatikanet til brug i en synode for biskopper fra Amazonas i oktober. I dokumentet opfordres der også til oprettelse af en institution i området, hvor kvinder kan uddannes til visse hjælpefunktioner i kirken. Dette forslag uddybes ikke.

Der har ikke tidligere været et dokument fra Vatikanet, hvor muligheden for gifte præster er blevet nævnt så direkte, omend det er i et begrænset område. Det samme gælder forslaget om udvidede funktioner for kvinder.

I synoden fra den 6. til den 27. oktober i Vatikanet vil der deltage biskopper og andre repræsentanter fra indfødte befolkningsgrupper i Brasilien, Bolivia, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam og Fransk Guyana.

Ved slutningen op konferencen vil deltagerne gennemføre en række afstemninger om forskellige dele af de emner, som har været behandlet, og som skal nævnes i slutdokumentet.

Slutdokumentet går videre til paven, som trækker beslutning om, hvad der gøres til en "apostolisk formaning".