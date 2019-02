Vatikanet: Dømt kardinal har ret til at forsvare sig

Dommen mod George Pell, der er dømt for overgreb mod to kordrenge, er "smertefulde nyheder", siger Vatikanet.

Efter en opsigtsvækkende dom mod den højtstående kardinal George Pell understreger Vatikanet, at det har "den dybeste respekt" for retssystemet.

Det oplyser Alessandro Gisotti, der er talsmand i Vatikanet. Han har tirsdag læst en skriftlig udtalelse fra Vatikanet højt.

Her siger Vatikanet også, at Pell har ret til at forsvare sig til det sidste.

Mandag blev det offentliggjort, at et nævningeting i Melbourne i Australien den 11. december sidste år kendte George Pell skyldig i seksuelle overgreb på to kordrenge for 22 år siden.

- Vi understreger vores dybeste respekt for det australske retssystem. På grund af den respekt afventer vi udfaldet af ankeforløbet, siger Vatikanet.

George Pell ankede i sidste uge dommen mod ham.

Siden dommen i december har der været referatforbud i sagen. Det er derfor, at detaljerne i den højt profilerede sag først kom ud, da retsdokumenterne i sagen blev offentliggjort tirsdag.

- Det er smertefulde nyheder, som vi er klar over har chokeret mange folk. Ikke kun i Australien, lyder det fra Vatikanet.

Vatikanet siger dog også, at Pell fortsat har ret til at forsvare sig.

- Kardinal Pell har gentaget, at han er uskyldig, og han har ret til at forsvare sig selv til det sidste.

- Mens vi afventer det endelige resultat, slutter vi os til de australske biskopper, der beder for alle misbrugsofre. Vi gentager vores forpligtelse til at gøre alt, hvad vi kan, for at gøre kirken et sikkert hjem for alle - særligt børn, hedder det i tirsdagens udtalelse fra Vatikanet.

77-årige George Pell er kendt som Vatikanets "finansminister".

Den titel gør ham til den tredjemest magtfulde person i Vatikanet. Tidligere var han en af pavens nærmeste rådgivere.