Varebil kører ind i folkemængde i Tokyo og sårer ni

En lille varebil er nytårsnat kørt ind i fodgængere i Japans hovedstad, Tokyo, og har såret ni mennesker.

Det melder en række japanske medier ifølge nyhedsbureauet AP.

Påkørslen er sket under nytårsfejringen i den travle bydel Harajuku, hvor tusinder nytårsaften og -nat traditionelt samles på Takeshita Dori. Det er en populær shoppinggade og en yndet destination for turister.

En talsmand for japansk politi fortæller til nyhedsbureauet AFP, at man har anholdt føreren, der er en 21-årige mand.

Politiet mener, at han overlagt kørte bilen ind på Takeshita Dori, der i anledning af nytåret var spærret for biltrafik, og at han havde til hensigt at dræbe mennesker.

Den anholdte vil blive sigtet for mordforsøg. Politiet har endnu ikke udtalt sig om et muligt motiv for angrebet.

Talsmanden fortæller samtidig, at mindst én af de såredes tilstand er kritisk.

Tv-billeder fra NHK TV viser den lille varebil med fronten smadret og ambulancefolk og politi massivt til stede.