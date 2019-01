Vänsterpartiet kan stoppe ny svensk regering

Vänsterpartiet i Sverige har besluttet, om det vil stemme for eller imod den socialdemokratiske partiformand, Stefan Löfven, når der onsdag er afstemning i Riksdagen om en kommende statsminister.

Hvis venstrefløjspartiet stemmer imod, stopper det Löfven og den foreslåede regering - hvis altså Moderaterna, Sverigedemokraterna og Kristdemokraterna også stemmer imod.

Vänsterpartiets leder, Jonas Sjöstedt, vil mandag morgen meddele beslutningen, erfarer det svenske nyhedsbureau TT.

En kilde siger til TT, at beslutningen nu er taget, men det er endnu uvist, om det bliver et ja eller nej.

Ifølge oplysninger, som TT fik tidligere søndag, kunne noget tyde på, at venstrefløjspartiet hælder mod et nej. Partiets afdelinger i Malmø og Falun vil begge have, at man stemmer nej til Löfven.

Der er to grunde til, at den foreslåede regering møder modstand i Vänsterpartiet, erfarer TT.

En af grundene er, at partiet mener, at der er for meget højrefløjspolitik i det udkast til en regeringsaftale, der er fremlagt.

Den anden årsag er, at det specifikt fremgår af aftaleudkastet, at Vänsterpartiet ikke skal have indflydelse på politikken i den kommende regeringsperiode.

- Man forudsætter, at Vänsterpartiet skal sige ja til en statsminister, der bedriver højrepolitik, og samtidig ikke få indflydelse. Det er klart, at man ikke kan acceptere det, siger partiets tidligere formand Lars Ohly til tv-stationen SVT.

Liberalerna traf søndag beslutning om, at partiet vil sige ja til Stefan Löfven som statsminister for en ny regering med støtte fra fire partier.

Den foreslåede regering består af Socialdemokraterna og Miljöpartiet med støtte fra Centerpartiet og Liberalerna.

Miljöpartiet har også sagt ja til aftalen søndag.

Onsdag skal et flertal ved en afstemning i Riksdagen stemme for Löfven som statsminister, inden den nye regering kan tiltræde.