Van Goghs mulige pistol er blevet solgt ved auktion

Pistolen, der kaldes for "det mest berømte våben i kunsthistorien", er onsdag blevet solgt for 162.500 euro.

En pistol, som den verdenskendte hollandske maler Vincent van Gogh menes at have skudt sig selv med, er onsdag blevet solgt ved en auktion.

Pistolen blev solgt for 162.500 euro (1,2 millioner kroner) - næsten tre gange over vurderingen.

Den rustne syv millimeter Lefaucheux-pistol er døbt "det mest berømte våben i kunsthistorien". Den blev købt over telefonen af en privat samler.

Hollandske Vincent van Gogh døde i juli 1890. Eksperter mener, at han skød sig selv med pistolen på en mark nær Auvers-sur-Oise. Det er en landsby nord for Paris, hvor maleren tilbragte de sidste måneder af sit liv.

Pistolen blev fundet på marken af en landmand i 1965. Den har efterfølgende været udstillet på Van Gogh Museum i Amsterdam.

Van Gogh Institute, der varetager interesserne for den by, hvor Vincent van Gogh tilbragte sine sidste dage, har kritiseret salget.

- Der er ikke noget, der indikerer, at resterne af den pistol kan knyttes til van Goghs død, lyder det i en udtalelse.

Art Auction, der stod for salget, erkender, at man ikke kan være hundrede procent sikker på, at der er tale om Vincent van Goghs selvmordsvåben.

Selskabet siger dog, at undersøgelser viser, at våbnet har ligget i jorden i 75 år. Det passer på de øvrige oplysninger. Den patron, der blev fundet i malerens bryst, er desuden magen til dem, som Lefaucheux-pistolen bruger.

Der har tidligere været rygter om, at Vincent van Gogh ikke skød sig selv.

I stedet skal han været blevet ramt af to drenge, der ved et uheld kom til at affyre pistolen, mens de legede på marken.

Den teori bliver også luftet i en film om maleren, der fik premiere sidste år.

Filmen, der hedder "At Eternity's Gate", er instrueret af den amerikanske maler og filmskaber Julian Schnabel.

- Tror jeg, at van Gogh dræbte sig selv? Overhovedet ikke, sagde Schnabel, da filmen fik premiere i Venedig sidste år.