Valget af Puerto Ricos nye guvernør vækker vrede

Puerto Ricos afgåede guvernør, Ricardo Rosselló, har udpeget den nyudnævnte ansvarlige for udenrigsanliggender, Pedro Pierluisi, som sin afløser.

Fredag blev Pierluisi, der er medlem af samme parti som Rosselló, New Progressive Party, svoret ind som den nye guvernør, oplyser guvernørkontoret i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Beslutningen kommer, efter at Ricardo Rosselló fredag officielt fratrådte guvernørposten som følge af flere ugers store folkelige protester rettet mod ham.

Onsdag nominerede Rosselló Pierluisi som ansvarlig for udenrigsanliggender. Den titel ville i henhold til loven gøre Pierluisi til naturlig arvtager af guvernørposten, når Rosselló trak sig.

Fredag stemte Repræsentanternes Hus i Puerto Rico for nomineringen.

Titlen kræver dog stadig en godkendelse af Puerto Ricos andet kammer, Senatet, før den er officiel.

Og det kan have lange udsigter.

Formanden for Puerto Ricos senat, Thomas Rivera Schatz, kalder valget af Pedro Pierluisi for "ulovligt og uetisk".

Han mener, at loven tilsiger, at guvernørposten tilfalder justitsministeren, Wanda Vázquez.

- Han respekterede ikke folkets ønsker. Tværtimod, så udstillede han dem ved at bruge nye medskyldige, skriver Schatz på Twitter ifølge Reuters.

- Respektløsheden, løgnene og den uetiske og ulovlige opførelse er gået viralt, skriver Schatz.

Formanden henviser til, at lækkede onlinebeskeder tidligere i juli viste, at Ricardo Rosselló og hans rådgivere diskriminerede kvinder og gjorde grin med vælgere, herunder ofre for orkanen María, der kostede over 3000 personer livet i 2017.

Det fik hundredtusinder af Puerto Ricos borgere til at demonstrere foran Rossellos embedsbolig i det, der har været den største demonstration i Puerto Rico i 15 år.

Pedro Pierluisi siger til en pressekonference, at han ikke er sikker på at beholde posten som guvernør.

- Hvis jeg ikke bliver ratificeret af senatet, vil nummer to i rækken, justitsministeren, tage over, siger Pierluisi ifølge Reuters.

Ifølge Puerto Ricos repræsentant i Kongressen i USA, Jennifer González, tilsiger øens forfatning, at justitsministeren skulle være blevet udpeget som guvernør, indtil senatet godkender nomineringen af Pierluisi.

Det er Rosselló ikke enig.

Senatet vil først stemme om nomineringen i næste uge, skriver nyhedsbureauet AFP.

Puerto Rico er et selvstyrende territorium med særlig tilknytning til USA, som ligger i det nordøstlige Caribien og har en befolkning på 3,2 millioner amerikanske statsborgere.