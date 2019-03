Valg til Nordkoreas gummiparlament er renset for spænding

Søndag skal vælgerne i Nordkorea sammensætte nyt parlament. Men de har kun én kandidat at "stemme" på.

For anden gang i Kim Jong-uns tid som Nordkoreas øverste leder skal landets vælgere søndag til stemmeurnerne for at sammensætte et nyt parlament.

Men udfaldet af valget er på forhånd dikteret af regimet. I de 687 valgdistrikter er der kun opstillet én kandidat, som er udpeget af det enerådende arbejderparti.

- Ifølge valgloven kan der kun være én kandidat, som normalt er anbefalet af den lokale partiafdeling og godkendt af partiets centralkomité, siger Fyodor Tertitskiy, der er ekspert i nordkoreansk politik, til mediet NK News, der udelukkende beskæftiger sig med Nordkorea.

Nordkorea holder parlamentsvalg hvert femte år. Ved det seneste valg i 2014 var stemmeprocenten på 99,97 procent. I hvert valgdistrikt var der ophængt en plakat med et billede af kandidaten og teksten "Lad os stemme i enighed", rapporterede udenlandske medier.

Ifølge BBC er det lovpligtigt for alle over 17 år at stemme, og politisk modstand mod styret er helt fraværende i det lukkede land.

Det forlanges tværtimod af de omkring 25 millioner indbyggere, at de udviser fuldstændig loyalitet over for Kim-dynastiet, der har regeret Nordkorea, siden det erklærede sig selvstændigt i 1948.

- Som et tegn på loyalitet forventes du at møde tidligt (ved valglokalet, red.), og det indebærer lange køer, siger Fyodor Tertitskiy til BBC.

Selve valghandlingen er også atypisk set med danske øjne.

- Når turen kommer til dig, får du udleveret en stemmeseddel med kun ét navn på. Der er ikke noget at udfylde, ingen bokse at krydse af. Du tager papiret og putter det i en kasse, der står frit i valglokalet, forklarer han.

I lokalet er der også et aflukke, hvor vælgerne kan gå ind, som det kendes i mere demokratiske lande. Men at bevæge sig ind i stemmeboksen vil omgående vække mistanke, siger kendere af systemet til BBC.

For øvrigt blev Kim Jong-un i 2014 også valgt ind i parlamentet, der ifølge NK News kun har minimal politisk indflydelse. Altså et såkaldt gummiparlament uden reel betydning.

Det mest interessante ved søndagens valg er ifølge mediet derfor, at for kendere af systemet kan de opstillede kandidater give et fingerpeg om, hvem der er på vej op i partiets hierarki eller på vej ind i varmen.