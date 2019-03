Valg kan forpurre forlænget britisk spilletid i EU

Det ville være uhensigtsmæssigt at lade Storbritannien blive i EU til længere end maj, for det vil dermed betyde, at briterne skal deltage i valget til EU-Parlamentet.

Det er meldingen fra flere europæiske ledere på vej ind til et EU-topmøde i Bruxelles torsdag.

- Jeg synes, det er vigtigt, at Storbritannien ikke bliver en del af valget. Hvis man vil forlade EU, er det svært at forstå, hvorfor man så vil deltage i valget, siger Østrigs kansler, Sebastian Kurz.

Den britiske premierminister, Theresa May, anmodede onsdag om, at det britiske exit fra EU bliver udskudt til den 30. juni. Den oprindelige plan var, at Storbritannien skulle forlade EU den 29. marts.

Men det har vist sig at være mere end besværligt at få enderne til at mødes og få det britiske parlament til at acceptere en udtrædelsesaftale.

Men hvis briterne først forlader EU til juni, bliver de nødt til at deltage i valget til EU-Parlamentet. Det afvikles i perioden 23. til 26. maj.

- Jeg tror, at datoen kan komme til diskussion, for jeg er ikke sikker på, at der vil gives en forlængelse, der rækker ud over den her valghandling, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, er inde på samme problematik.

- I forhold til den 30. juni er vi nødt til at tage valget til EU-Parlamentet med i vores overvejelser, siger hun.