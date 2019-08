Skibsværftet Harland and Wolff i Belfast, der byggede det berømte passagerskib "Titanic", er gået i betalingsstandsning.

Det oplyser en talsmand for værftet.

- Der har været en serie af bestyrelsesmøder, og resultatet af det er, at juridiske administratorer vil blive udpeget i løbet af dagen, siger han.

Værftet har været en af de vigtigste arbejdspladser i Nordirland.

Værftet blev berømt, da det i 1911 søsatte det luksuriøse og på det tidspunkt også største dampdrevne passagerskib - "Titanic".

Skibet forliste under jomfrurejsen til USA i april 1912. Det ramte et isbjerg, slog læk og sank. Over 1500 passagerer druknede, mens godt 700 overlevede.

Harland and Wolff havde under Anden Verdenskrig 30.000 ansatte, men var over det næste halve århundrede i stadig tilbagegang.

I dag har værftet kun 130 fuldtidsansatte.