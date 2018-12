Våbenhvile skaber ro i vigtig havneby i Yemen

Siden de sidste kampe sluttede i Hodeida natten til tirsdag, har der været roligt i den strategisk vigtige by.

En våbenhvile i den strategisk vigtige havneby Hodeida i det vestlige Yemen ser ud til at have haft effekt.

Der har således været "fuldstændig stille" i byen, siden de sidste kampe sluttede klokken tre natten mellem mandag og tirsdag.

Det oplyser en militærkilde med tilknytning til Yemens regering.

Våbenhvilen skulle være trådt i kraft midnat mellem mandag og tirsdag. Kampe fortsatte dog en smule længere.

Men siden klokken tre har der altså været roligt i byen.

Det giver håb om, at de fredssamtaler, der har været mellem de stridende parter i Sverige, har haft effekt. Det var blandt andet her, at våbenhvileaftalen fredag blev forhandlet på plads.

De FN-støttede forhandlinger mellem Yemens regering og houthi-oprørerne kom efter næsten fire års blodig krig i det arabiske land.

Våbenhvilen bliver overvåget under ledelse af FN, men sammen med medlemmer af både regeringen og oprørerne.

Det oplyser en embedsmand, der ønsker at være anonym.

- Begge parter har offentligt sagt, at de vil overholde våbenhvilen, lyder det fra den anonyme kilde.

Selv om våbenhvilen tirsdag eftermiddag ser ud til at holde, så er intet endnu sikkert. Kampene i området topper typisk om aftenen og om natten, oplyser indbyggere i byen.

Forhandlingerne i Sverige kom efter hårdt internationalt diplomatisk pres på de stridende parter om at nærme sig hinanden.

Krigen brød ud i 2015. Her gik Saudi-Arabien i krig mod houthi-bevægelsen 26. marts med det mål at få genindsat præsident Abd Rabbu Mansour Hadi.

Siden da har 10.000 mennesker mistet livet, og tre millioner er fordrevet.

FN kalder krigen den største humanitære krise i verden.