VM-opgør mellem Indien og Pakistan er mere end cricket

Over en milliard af verdens tv-seere sidder søndag klinet til tv-skærmene for at følge et VM-cricketopgør mellem Indien og Pakistan.

Opgøret siges at være mere end en cricketkamp, da det finder sted på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem de to lande er taget til - blandt andet på grund af konflikten i grænseområdet ved Kashmir.

Over 800.000 mennesker har ansøgt om at få biletter til at overvære matchen på en bane ved Old Trafford i engelske Manchester. Der kan være 26.000 tilskuere.

- Et opgør mellem Indien og Pakistan er altid en af de store kampe. Det er, som om det er finalen før finalen, siger Pakistans udvælgelsesleder, Inzamam-ul-Haq.

Indien afbrød bilaterale cricket-forbindelser til nabolandet efter et terrorangreb i Mumbai i 2008, hvor militante pakistanere fra gruppen Lashkar-e-Tayyiba stormede bygninger i den indiske storby og dræbte 164 mennesker. Ni angribere blev dræbt, mens en blev anholdt og henrettet i 2012.

Der har fra nogle sider været krav om boykot af søndagens kamp efter nylige voldelige sammenstød i Kashmir. I februar blev 40 indiske soldater dræbt af en militant gruppe i det omstridte grænseområde.

Selv om begge lande har legendarisk styrke i cricket, har Indien vundet de seks seneste VM-opgør mellem nabolandene.

Den pakistanske premierminister, Imran Khan, er selv tidligere cricketstjerne. Han var med til at sikre sit land dets eneste verdensmesterskab i cricket, før han gik ind i politik. Han henstillede inden kampens start til de pakistanske spillere, at de frem for alt ikke må være bange for at tabe, når de går ud på banen.

- I dag, hvor I står over for en meget intens match, vil begge hold stå over for en mental test, og det er bevidsthedens kraft, som vil afgøre udfaldet, skrev han i et tweet.

Da den nu 66-årige Imran Khan gik ind i politik, var han kendt i ethvert hjørne af Pakistan som kaptajnen for cricketlandsholdet, der ledte Pakistan til sejr ved World Cup i 1992 i Pakistans nationalsport.

Khans parti, Pakistans Retfærdighedsbevægelse, PTI, trak sig sejrrigt ud af valget i juli sidste år. Han kæmper som premierminister for at skabe en islamisk velfærdsstat uden korruption.