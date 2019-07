Ustabile forhold giver bekymring efter jordskred i Norge

Der er bekymring og uvished i det vestlige Norge, efter at en række voldsomme jordskred tirsdag ramte i kommunerne Jølster og Førde. De ligger i det norske amt Sogn og Fjordane.

Geologer er onsdag formiddag på vej til området i Jølster.

- Vi arbejder i øjeblikket på at få overblik over situationen. Vi kan ikke foretage eftersøgninger, før geologer har vurderet de jordskredsramte områder. De er på vej nu, siger Dag Fiske, der er lensmand i området.

Der er fortsat stor uvished om forholdene i Jølster.

Her ramte en række jordskred tirsdag eftermiddag og aften. Fem af dem var af større karakter og spærrede veje og ødelagde bygninger.

Mindst 150 mennesker er blevet evakueret til lokale skoler og hoteller.

Ingen er onsdag formiddag meldt kvæstede eller savnede.

Politiet fik tirsdag dog besked om, at biler og en eller flere personer var blevet set i vandet. Der er hverken fundet nogen biler eller personer i vandet efter de første foreløbige eftersøgninger.

- Vores førsteprioritet er at finde en bil, der muligvis kan have indeholdt en eller flere personer, siger Dag Fiske.

- Vi vil snart genoptage søgningen efter bilen og fortsætte vores arbejde, så snart geologerne har vurderet situationen, lyder det.

Manglende mobildækning i området har skabt bekymring blandt pårørende.

Ifølge den norske avis VG mangler der at blive gjort rede for 30 personer på grund af de manglende muligheder for at få kontakt.

- På den måde er det vanskeligt at definere, hvorvidt nogen savnes eller ej, lyder det fra lensmand Dag Fiske.

Flere biler er blevet indespærret på vejene mellem de voldsomme jordskred.

Passagererne har måttet overnatte i bilerne. Det oplyser politiet. Også en ambulance, der var kaldt ud til området, blev indespærret af jordskreddene.