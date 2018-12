Unormal varm sommer i Sverige medførte flere dødsfald

Den rekordvarme sommer førte til unormalt mange dødsfald i Sverige, viser tal fra sundhedsmyndighederne.

Ifølge avisen Dagens Nyheter var der mellem juni og august i år omkring 700 flere dødsfald end i samme periode året før, hvor den svenske sommer var mere normal vejrmæssigt.

Tallene fra de svenske myndigheder viser, at det øgede antal døde falder sammen med den periode, hvor det var varmest.

Sundhedsmyndighederne siger, at det særligt er kronisk syge, ældre, gravide og små børn, som er udsatte, når varmen bliver ekstrem. Det var denne sommer blandt ældre, at der blev registreret en "betydelig" overdødelighed.

Tallet af mennesker, der omkommer på grund af ekstremt vejr, kan blive 50-doblet i slutningen af dette århundrede.

Høje sommertemperaturer kan koste over 150.000 europæere livet årligt inden år 2100, hvis vi ikke gør noget nu for at bremse klimaforandringerne. Sådan lød vurderingen i en undersøgelse, der blev offentliggjort i Lancet Planetary Health Journal i efteråret.

Sverige blev i sommer også rystet af voldsomme naturbrande, der ramt landet.