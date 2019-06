United Airlines suspenderer flyvninger over iransk luftrum

Det amerikanske luftfartsselskab United Airlines har suspenderet sine flyvninger mellem Newark i USA og Mumbai i Indien.

Det sker som følge af bekymringer over Irans luftrum, efter at et iransk jord-til-luftmissil torsdag skød en militær drone fra USA ned over Hormuzstrædet.

Det oplyser United Airlines på sin hjemmeside.

Nedskydningen af dronen af typen Global Hawk, der kan flyve i en højde på over 18 kilometer, er den seneste af en række af hændelser i Golfregionen.

- Set i lyset af de aktuelle begivenheder i Iran har vi gennemført en grundig sikkerhedsundersøgelse af vores indiske services i det iranske luftrum og besluttet at suspendere vores services, skriver United Airlines på sin hjemmeside.