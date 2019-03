Unicef: 13 millioner mangler humanitær hjælp i DRCongo

FN slår alarm over situationen i DRCongo, hvor millioner af børn lider af akut fejlernæring.

Antallet af mennesker, der har brug for humanitær hjælp i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo), er det seneste år steget dramatisk fra 7,7 til 13 millioner.

Det oplyser FN-organisationen Unicefs direktør, Henriette Fore, mandag aften dansk tid på et pressemøde.

- Hungersnøden og fejlernæringen har nået det højeste niveau nogensinde målt i landet, siger hun.

Blandt dem, der mangler hjælp, er 7,5 millioner børn. Fire millioner af børnene lider af akut fejlernæring, og 1,4 af dem af alvorlig akut fejlernæring, hvormed de er udsat for en "overhængende risiko for at dø".

Unicef-direktøren er netop hjemvendt fra et besøg i DRCongo med FN's nødhjælpschef, Mark Lowcock.

Han oplyser, at FN beder om 1,65 milliarder dollar i nødhjælp til DRCongo, hvilket svarer til 10,8 milliarder kroner.