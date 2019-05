Ungarn suspenderer omstridt reform og siger nej til Salvini

En retsreform, der ville give politikerne magt over domsstole, suspenderes. Kan være et signal om tilnærmelse.

Ungarn udsætter på ubestemt tid en retsreform, der har været kritiseret af EU.

Samtidigt afviser premierminister Viktor Orbans parti Fidesz at indgå i et samarbejde med den italienske indenrigsminister, Matteo Salvinis højreradikale gruppe i Europa-Parlament.

Begge meldinger synes at signalere en vilje fra Orbans side til at tilnærme sig den store gruppe af midterpartier i EU oven på sidste uges valg til Europa-Parlamentet.

Meldingen om, at de nye administrative domstole udskydes, kommer som en overraskelse.

Ungarns parlament vedtog sidste år en lov om at oprette domstole, der er direkte underlagt justitsministeren. Kritikerne sagde, at det åbnede for politisk påvirkning af domstolene.

Allerede tidligere i år trak Ungarn lidt i land på dele af den kontroversielle reform. Det skete efter kritik af Venedig-Kommissionen. Det er en tung gruppe af europæiske jurister og forfatningseksperter.

- Regeringen vil påbegynde en suspendering på ubestemt tid af iværksættelsen af det administrative domstolssystem, siger Orbans stabschef, Gergely Gulyas.

- Vi mener, at loven lever op til europæiske standarder og krav til retsstaten. Det administrative domssystem er imidlertid blevet en del af debatten i Europa, som uden at begrunde det, har stillet spørgsmålstegn ved domstolenes uafhængighed, siger han.

De nye domstole skulle overtage ansvaret for at afgøre i sager om for eksempel skattelovgivning og valg. Det har indtil i dag været de ordinære domstoles opgave.

Orbans parti var den store vinder i Ungarn ved sidste uges valg til Europa-Parlamentet.

Fidesz blev tidligere i år suspenderet fra gruppen af konservative og kristelige demokrater (EPP) i Europa-Parlamentet. Det var på grund af de mange sager om udemokratisk opførsel.

Salvini har appelleret til Fidesz om at slutte sig til hans nydannede fraktion i Europa, som også tæller Dansk Folkeparti.

- Jeg ser ikke mange chancer for et samarbejde på partiniveau i en fælles parlamentarisk gruppe, siger Gulyas om Salvinis fraktion.