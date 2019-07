Ung mand dropper sagsanlæg mod Kevin Spacey

En ung mand, som beskyldte Kevin Spacey for et seksuelt overgreb på en bar i Massachusetts, har opgivet en civil retssag mod den Oscar-vindende filmskuespiller forud for en ny retshøring i sagen.

Manden, som rejste sagen, har underskrevet en erklæring om, at han af egen fri vilje trækker sagsanlægget tilbage fra en domstol i Nantucket, Massachusetts. Han begrunder ikke sin beslutning.

En høring om anklagerne mod Spacey skulle have fundet sted mandag i den kommende uge ved en distriktsdomstol i Nantucket - en ø, som er præget af velhavere, og hvor det påståede overgreb skulle være sket i juli 2016.

William Little, som har anmeldt den kendte skuespiller, har sagt, at han optog episoden på en mobiltelefon. Skuespilleren er blevet beskyldt for at have forulempet den unge mand ved angiveligt at skulle have berørt hans kønsorganer.

Episoden skulle være sket, da Little som 18-årig var ansat på en bar i Nantucket.

De afslørende optagelser er imidlertid blevet væk ifølge Littles advokater.

Spaceys forsvarsteam havde krævet at se dem før en retssag.

Little har sagt, at han udleverede telefonen til politiet i december 2017. Han har ikke set den siden. Politiet hævder imidlertid, at telefonen blev udleveret til den unge mans far, som siger, at han ikke husker det.

Dommeren i sagen ville mandag spørge Little ud om telefonen.

Spacey, som i dag er 59 år, risikerede op til fem års fængsel, hvis han var blevet fundet skyldig i sagen, der har været ødelæggende for hans karriere.

Han blev på grund af sagen udelukket fra den populære serie "House of Cards", ligesom han mistede en central rolle i instruktøren Ridley Scott's "All the Money in the World". I sidste øjeblik blev Spaceys rolle givet til Christopher Plummer.