Undersøgelse af Loch Ness-sø viser store mængder åle-dna

Efter et år med undersøgelser af den sagnomspundne Loch Ness-sø i Skotland har forskere torsdag fremlagt deres resultater.

Søen er kendt fra teorier om, at den huser et søuhyre. Undersøgelsen finder intet monster, men den viser, at der er en stor mængde dna fra ål i søen.

- Der er en meget betydelig mængde åle-dna, siger professor i genetik Neil Gemmell fra University of Otaga i New Zealand.

Historier om et kæmpe søuhyre, der lever i Loch Ness-søen, går mere end 1500 år tilbage. Men Neil Gemmell siger, at studiet ikke har fundet noget bevis for, at der er et monster i søen, som er Storbritanniens største ferskvandssø.

- Vi kan ikke finde noget bevis for et væsen, som på nogen måde relaterer sig til det, i vores datasæt med dna, siger forskeren, som tilføjer, at heller ingen haj-, malle- eller stør-dna er fundet.

Derimod er der fundet åle-dna fra næsten hvert sted, hvor der er indsamlet prøver.

- Vores data afslører ikke deres størrelse, men den tydelige mængde af materiale siger, at vi ikke kan udelukke muligheden for, at der måske er kæmpeål i Loch Ness, siger Neil Gemmell og kalder teorien "plausibel".

I undersøgelsen er der indsamlet 250 vandprøver fra Loch Ness-søen på forskellige dybder.

Den danske forsker Kristine Bohmann, der er adjunkt på Globe Institute under Københavns Universitet, har hjulpet med at lave prøver i undersøgelsen.

Hun havde heller ikke forventet at finde et Loch Ness-monster.

- Vi har fundet nogle dyr, som med lidt god vilje kunne forveksles med et monster. Her fremhæver Neil Gemmell, at vi finder ål. Han spekulerer lidt over, at ål er ganske små, i forhold til hvad vi forventer, et monster vil være.

- Men hvis man rigtigt gerne ville, kunne man måske tænke, at denne ål kunne blive kæmpe, kæmpe stor og være et monster, men det er måske lidt en tilsnigelse, siger hun til Ritzau.