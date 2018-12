Ukrainske biskopper godkender ny kirke uafhængig fra Rusland

Religiøse ledere i Ukraine har lørdag godkendt oprettelsen af en ny national ortodoks kirke uafhængig fra Rusland.

Oprettelsen af den nye kirke er et vigtigt skridt for Ukraine i forhold til landets uafhængighed fra Rusland.

Det siger den ukrainske præsident, Petro Porosjenko.

- I dag har vi opnået den endelige uafhængighed fra Rusland, siger han.

Biskopper fra tre kirker deltog i lørdagens afstemning i Kijev. Her blev metropolit Epifanij valgt som den nye kirkes leder. Metropolit-titlen kan sammenlignes med titlen som ærkebiskop.

Formålet med den nye kirke er at blive religiøst uafhængig af Rusland.

Og forud for lørdagens afstemning lagde præsident Porosjenko ikke skjul på betydningen af afstemningen.

- Ukraines fremtid - vores frihed og vores nationale og spirituelle uafhængighed fra Rusland - afhænger af jer og jer alene, sagde han.

Tusindvis af personer var mødt op med ukrainske flag uden for katedralen i den ukrainske hovedstad for at støtte beslutningen om en ny kirke.

Den russiske ortodokse kirke betragter Ukraine som sit territorie. Repræsentanter fra den ortodokse kirke i Ukraine har indtil videre også boykottet oprettelsen af en ny national kirke.

- Der findes allerede en national kirke, siger lederen af den ukrainske ortodokse kirke, metropolit Onufrij.

Han mener, at kirken allerede i dag er fri for indflydelse fra Rusland.

Den nye kirke kommer, efter at en 332 år gammel regel i oktober blev ændret. Den havde indtil da placeret Ukraine under Moskvas patriarkat.

Præsident Porosjenko har gjort den nye ukrainske kirke til en del af sit valgprogram forud for sit forsøg på at blive genvalgt i 2019.

Forholdet mellem Ukraine og Rusland har været særdeles anspændt siden Ruslands annektering af den ukrainske halvø Krim i 2014.