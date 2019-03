Ukrainske betjente såret under sammenstød med nationalister

15 politibetjente er blevet såret i sammenstød med højrenationalister i Ukraine lørdag.

Det oplyser ukrainsk politi i en meddelelse.

De højreorienterede demonstranter forsøgte at storme en scene, hvor præsident Petro Porosjenko talte.

Hændelsen fandt sted i byen Tsjerkasy, der ligger cirka 150 kilometer sydøst for hovedstaden Kiev.

Adskillige demonstranter, som er medlemmer af det højrenationalistiske parti Nationalkorpset, forsøgte at komme op på scenen, mens præsidenten talte. De forsøgte også at blokere for Petro Porosjenkos bilkortege.

Politiet affyrede tåregas for at sprede de mange demonstranter.

Det fremgår ikke af politiets meddelelse, hvor alvorlige betjentenes skader er. Fem af dem blev behandlet på stedet.

Porosjenko var i Tsjerkasy i forbindelse med sin valgkampagne forud for præsidentvalget i Ukraine den 31. marts.

Tidligere lørdag kom flere politibetjente til skade under sammenstød med højreorienterede demonstranter i Kiev.

Volden brød ud uden for præsidentens administrationsbygning i hovedstaden, hvor flere hundrede demonstranter havde samlet sig. De kræver, at flere højtstående embedsmænd bliver anholdt som følge af en korruptionsskandale i landets militær.

Ifølge en erklæring fra politiet forsøgte demonstranterne at bryde gennem politiets barrierer, ligesom de angiveligt affyrede fyrværkeri. Politiet brugte tåregas for at få situationen under kontrol.

Ukrainsk politi oplyser videre, at en betjent er indlagt på hospitalet med kemiske forbrændinger i øjnene.