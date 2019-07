Mindst halvdelen af de politikere, der bliver valgt ind i Ukraines parlament søndag, ventes at være nyvalgte.

Når søndagens valg i Ukraine er overstået, skal landets nye præsident, den 41-årige Volodymyr Zelenskij, til at indfri sine politiske løfter.

Siden han blev indsat i maj, har han ikke ændret det store. Han har indtil videre været bremset af et parlament, hvor hans politiske modstandere har flertal.

Men forud for søndagens valg har meningsmålinger spået, at Folkets Tjener bliver valgets store vinder. Det er dog uklart, om partiet vil få absolut flertal.

Præsidentens nystiftede parti er opkaldt efter det politiske satire-show på ukrainsk tv, hvor Zelenskij spiller en lærer, der bliver valgt som landets præsident.

Partiet - hvis kandidater har en gennemsnitsalder på 37 år - står til at få mellem 44 og 52 procent af stemmerne, viser en meningsmåling fra Internationalt Institut for Sociologi i Kijev.

Dermed er der lagt op til en udskiftning i Ukraines parlament, som i dag er domineret af politikere, der er vokset op i det daværende Sovjetunionen.

- Det vil være et grundlæggende vendepunkt, siger sociolog Iryna Bekeshkina ved Democratic Initiatives Foundation i den ukrainske hovedstad, Kijev, til nyhedsbureauet AFP.

Foruden Folkets Tjener er også et andet af de fem opstillede partier nystiftet. De to partiet har afvist at opstille kandidater, der tidligere har siddet i parlamentet.

- De er nye mennesker, som har helt andre grundlæggende værdier end repræsentanterne for de gamle politiske eliter. Det er et nyt hold, som ledet af Zelenskij skal i gang med nye opgaver, siger partileder for Folkets Tjener, Dmytro Razumkov.

Ukraines næststørste parti, Oppositionsplatformen, der ledes af en nær allieret af Putin, står til 10 procent af stemmerne.