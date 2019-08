Den ukrainske præsident siger, at Putin har givet ham visse løfter, som han først vil offentliggøre senere.

Den ukrainske præsident, Volodimir Zelenskij, siger, at han onsdag har talt i telefon med den russiske leder, Vladimir Putin.

De to talte sammen, efter at fire ukrainske soldater tirsdag blev dræbt af granater i den østlige Donbass-region.

Zelenskij ringede til Putin i et forsøg på at få den russiske leder til at øve indflydelse på de væbnede grupper i Donbass.

Ifølge Zelenskij har Putin givet ham visse løfter, som han først vil offentliggøre senere.

- Jeg sagde, at soldaternes død ikke bringer os tættere på fred. Jeg beder Dem om at udøve indflydelse på den anden side, så de indstiller drabene på vores folk, siger han.

Kreml har ikke offentligt kommenteret telefonsamtalen mellem de to præsidenter.

Konflikten mellem Ukraines militær og russiskstøttede separatister i det østlige Ukraine har kostet 13.000 mennesker livet siden 2014.

En våbenhvileaftale, som Rusland er involveret i, og som er kommet til under forhandlinger ledet af Frankrig og Tyskland, afsluttede de væbnede kampe i 2015 - men mindre slag og angreb koster stadig menneskeliv.

De fire soldaters død har fået Zelenskij til at opmuntre til, at forhandlinger om en fredelig løsning på konflikten bliver genoptaget.

Lederne fra de fire lande, som er involveret i våbenhvileaftalen, mødtes senest i 2016.

Ukraine beskylder Rusland for at føre en ikkeerklæret krig mod Kijev i Donbass ved blandt andet at give de ukrainske separatister våben. Rusland afviser beskyldningerne.

Rusland siger, at Ukraine ikke overholder forpligtelser i henhold til våbenhvileaftalen fra Minsk i 2015.

