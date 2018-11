Ukraines flåde: Rusland åbner ild mod vores skibe

Ukraines flåde oplyser, at Rusland har åbnet ild mod nogle af dens skibe ud for halvøen Krim.

To ukrainske flådeskibe er ramt og beskadiget. To marinesoldater er såret, hedder det.

Den russiske efterretningstjeneste FSB bekræfter, at den har brugt våbenmagt for at stoppe tre ukrainske skibe, som tilbageholdes.

Det skete, fordi de ukrainske skibe ulovligt var trængt ind i russisk territorialfarvand og ikke efterkom en ordre om at stoppe, hedder det.

FSB oplyste kort forinden, at tjenesten har beviser på, at det er Ukraine, der er skyld i sammenstødet.

- Der er uomgængelige beviser på, at Kijev forberedte og udførte disse provokationer i Sortehavet. Dette materiale vil snart blive offentliggjort, lyder det fra FSB.

En talsmand for Ukraines præsident, Petro Porosjenko, oplyser, at den militære ledelse er hasteindkaldt til et møde for at tage bestik af situationen.

Russiske både "åbnede ild mod en gruppe af skibe fra den ukrainske flåde". Det skrev den ukrainske flåde på Facebook efter en dag, hvor der havde været en højspændt stemning i farvandet omkring Krim.

De tre ukrainske flådefartøjer forsøgte at sejle ind i Azovhavet via Kertj-strædet.

Strædet skiller Krim fra det russiske fastland.

Det gjorde Rusland ved at lade et stort fragtskib ligge på tværs under en russisk-kontrolleret bro i strædet.

EU opfordrer i en erklæring Rusland til at "genoprette fri passage" i Kertj-strædet.

Rusland annekterede i 2014 den ukrainske halvø Krim. USA og dets vestlige allierede har svaret igen ved at indføre en række økonomiske og politiske sanktioner mod russiske personer og virksomheder.

Rusland beskyldes for at bevæbne og anspore et prorussisk oprør i den østlige del af Ukraine.