Ukraine lukker grænsen for russiske mænd

Ukraine vil ikke længere lade russiske mænd i alderen 16 til 60 år rejse ind i landet.

Det oplyser chefen for de ukrainske grænsevagter, Petro Tsygykal, på et møde fredag.

- Adgangen for udlændinge er begrænset, primært for borgere fra Rusland. Der er ikke adgang for Ruslands borgere i alderen 16 til 60 år af hankøn, siger Tsygykal.

Ændringerne træder i kraft med det samme.

Ukraine indførte tidligere på ugen militær undtagelsestilstand, efter at russiske fartøjer søndag beskød og derpå beslaglagde tre ukrainske fartøjer og deres besætning på i alt 24 mand.

Ukraines regering har også udtrykt frygt for, at Rusland planlægger en egentlig invasion af landet.

Den ukrainske præsident, Petro Porosjenko, siger på mødet med Ukraines militære ledere fredag morgen, at begrænsningen i adgangen for russere sker "for at forhindre Rusland i at danne private hære", som kæmper på ukrainsk jord.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Forholdet mellem Ukraine og Rusland blev markant forværret, efter at Rusland i 2014 annekterede Krim-halvøen.

Rusland har desuden støttet separatistiske oprørere i det østlige Ukraine, hvor kampe kostede mindst 10.000 mennesker livet i 2014-15.