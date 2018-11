Ukraine kræver fartøjer frigivet i optrappet strid med Rusland

Ukraine kræver flådefartøjer frigivet af Rusland i eskalerende ordstrid. Samtidig fordømmer EU's præsident Ruslands anvendelse af magt over for tre ukrainske fartøjer, som blev beslaglagt søndag.

- Jeg fordømmer Ruslands magtanvendelse i Azovhavet. De russiske myndigheder må frigive de ukrainske besætninger og fartøjer og afstå fra yderligere provokationer, siger Tusk efter en telefonsamtale med Ukraines præsident, Petro Porosjenko.

- Europa står forenet bag Ukraine, fastslår Tusk.

Nato har indkaldt til et krisemøde med ukrainske repræsentanter i alliancens hovedkvarter i Bruxelles.

Også Jens Stoltenberg, Natos generalsekretær, har talt i telefon med den ukrainske præsident. Stoltenberg udtrykte fuld støtte til Ukraines territoriale integritet og suverænitet, hvilket omfatter dets territoriale farvand i henhold til folkeretten.

Porosjenko forlanger, at Rusland øjeblikkeligt frigiver tre ukrainske flådefartøjer. Han kræver også, at Rusland sørger for en nedtrapning af den spændte situation i Azovhavet.

Rusland anklager på sin side de ukrainske myndigheder for at have optrådt farligt.

Den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, mener, at Ukraine "brød internationale normer med farlige metoder," som førte til trusler og skabte fare for normal skibsfart i området. Han anklager også EU for "blind støtte til Ukraine".

Den russiske kystvagt åbnede ild og beslaglagde de tre fartøjer søndag. To ukrainske besætningsmedlemmer blev såret under episoden ved Krim-halvøen i Sortehavet.

Ruslands føderale sikkerhedsservice, FSB, som bevogter kysten, siger, at der er uomtvistelige beviser for, at Kijev "forberedte og styrede provokationerne i Sortehavet".

Dokumentationen for dette bliver snart offentliggjort, hedder det.

FSB bekræfter mandag, at det affyrede skud mod fartøjerne for at få dem til at stoppe, og at de derefter blev tilbageholdt.

FN's Sikkerhedsråd har indkaldt til ekstraordinært hastemøde mandag for at drøfte søndagens russisk-ukrainske konfrontation.