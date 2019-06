Ukraine holdt hidtil største prideparade

Ukrainske politikere og udenlandske diplomater var søndag på gaden i den ukrainske hovedstad, Kijev, da tusinder deltog i den hidtil største og mest fredelige LGBT-parade i den tidligere sovjetrepublik.

En stor menneskemængde, hvoraf mange var klædt i regnbuefarver, havde taget opstilling i gaderne i den centrale del af Ukraines hovedstad for at se optoget gå forbi med flag og bannere.

"Mangfoldighed er smukt", "Menneskerettigheder=Lykkeligt Land" og "Ingen vold - ja til rettigheder", lød nogle de slogans, som var skrevet på deltagernes transparenter.

Optoget var flankeret af et stort antal politifolk, som var iført hjelme. Men der var ingen tegn på voldelige sammenstød, selv om nogle få hundrede personer protesterede mod paraden.

Søndagens march i Kijev var et led i en "Pride Måned", som markeres mange steder i verden af lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede og intetkønnede (LGBTI).

Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, en tidligere komiker, som overtog landets øverste embede i sidste måned, har promoveret en tolerant kultur, og han siger, at han står for alle menneskers lighed og frihed.

- Det er vores ønske, at vi gør det klart for et flertal af befolkningen, at LGBTI er normalitet, siger en 17-årig tatovør-kunstner, Eduard, som deltog i marchen.

Zelenskijs kontor havde henstillet til politiet, at en gentagelse af voldelige sammenstød, som især satte præget på pridemarchen i Kijev i 2015, skulle undgås.

Omkring 8000 deltog i begivenheden søndag, hvilket var markant flere end de 5000, som var med sidste år.