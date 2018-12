Uenigheder med præsidenten fik Mattis til at trække sig

En af de mest stabile skikkelser i præsident Donald Trumps kabinet forsvarsminister Jim Mattis, trækker sig fra posten ved udgangen af februar.

Det skyldes tilsyneladende uenigheder med præsidenten.

I hvert fald skriver den tidligere general i sit opsigelsesbrev til præsidenten, at Donald Trump nu bør vælge en forsvarsminister med holdninger, der svarer mere til præsidentens egne.

Meldingen om Mattis' afgang kommer, dagen efter at Donald Trump annoncerede, at USA trækker alle sine tropper ud af Syrien.

I en video optaget foran Det Hvide Hus erklærede han sejr over den militante bevægelse Islamisk Stat.

Torsdag kunne embedsmænd over for nyhedsbureauet Reuters berette, at USA også overvejer en markant reduktion i antallet af tropper i Afghanistan.

- Du har ret til at have en forsvarsminister, hvis holdninger svarer mere til dine egne på disse og andre områder. Derfor mener jeg, at det er det rigtige tidspunkt at trække mig fra posten, skriver Jim Mattis i brevet.

Jim Mattis understreger i brevet, at han er stor tilhænger af "traditionelle alliancer" og at stå imod "onde aktører".

En topembedsmand i Det Hvide Hus oplyser til Reuters, at Jim Mattis sagde op under et møde med præsidenten torsdag.

Samme embedsmand oplyser, at præsidenten og Jim Mattis på mødet blev uenige på en række områder.

Nyheden om Jim Mattis' afgang giver i mellemtiden anledning til bekymring - både blandt demokrater og republikanere.

- Det er uhyggeligt. Forsvarsminister Mattis har været en stabil klippe under kaosset i Trump-administrationen.

Sådan siger det demokratiske senatsmedlem Mark Warner ifølge AFP.

Toprepublikaneren Mark Rubio, der også sidder i Senatet, siger, at Mattis' opsigelse "er et tydeligt bevis på, at vi er på vej til at lave en række alvorlige politiske fejl, der kan bringe vores nation i fare".