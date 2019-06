Borgere i Hongkong frygter, at ny udleveringslov vil blive brugt til at straffe politiske forbrydelser.

Titusindvis af borgere ventes at samles i det selvstyrende Hongkong søndag. Der er kaldt til protest imod et forslag til en ny udleveringslov med Kina.

Myndighederne forventer, at omkring 500.000 borgere vil møde op og vise deres utilfredshed med forslaget. Det vil gøre det muligt at sende mistænkte i straffesager til retsforfølgelse i Kina.

Bliver forventningen om de mange deltagere indfriet, vil det ifølge nyhedsbureauet Reuters være den største protest i Hongkong i 15 år.

Mange borgere frygter, at udleveringsaftalen vil blive brugt til at straffe politiske forbrydelser. Hongkong og Kina har meget forskellige retssystemer, skriver nyhedsbureauet dpa.

Hongkong har frem tidligere været en britisk koloni. Den blev i 1997 ført tilbage til Kina som en særskilt administrativ region med udstrakt selvstyre. Det indebærer blandt andet, at Hongkong har sit eget retssystem.

Regeringen i Hongkong har forsøgt at berolige befolkningen. Den har blandt andet reduceret antallet af forbrydelser, der er omfattet af udleveringsaftalen, og begrænset den maksimale straf til syv års fængsel.

Derudover skal alle sager om udlevering behandles individuelt, lyder det i lovforslaget.

En halv million mennesker deltog i 2003 i en lignende protest. Det førte til, at regeringen stoppede processen med et lovforslag, der ville have indført Kinas love om national sikkerhed i Hongkong.