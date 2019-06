Der er fundet rester af cannabis i røgelsesbrændere, som blev anvendt ved begravelsesritualer i Kina for omkring 2500 år siden.

Cannabissen er fundet i glødebækkener af træ, hvor der stadig lå sten med brændemærker.

- Der er tale om det hidtil ældste bevis på anvendelse af cannabis som rusmiddel, siger botanikeren Mark Merlin fra Hawaiis Universitet.

Merlin var ikke selv med på det forskerhold, som har offentliggjort fundet i tidsskriftet Science Advances.

Fundet er gjort i en halv snes højtliggende grave i Pamir-bjergene i en region i grænseområdet mellem Kina, Pakistan og Tadsjikistan.

- Under begravelsesritualerne har rygerne måske håbet på at komme til at kommunikere med åndeverdenen - eller med de personer, som blev begravet, siger en af forskerne fra udgravningerne, Yimin Yang, fra Det Kinesiske Videnskabsakademi i Beijing.

Forskere har anvendt metoden gaskromatografi til at identificere organisk materiale i glødebækkenerne. Denne metode, som er baseret på stoffernes forskellige fordeling mellem en mobil gasfase og en stationær væske- eller faststof-fase, har vist et stort indhold af THC.

THC er den dominerende psykoaktive komponent i cannabis, og den kendsgerning, at der var et større indhold af stofferne end i vilde cannabisplanter, indikerer, at planterne blev forædlet.

- Vi har på baggrund af fundene kunnet rekonstruere begravelsesritualer, som omfattede ild, musik og hallucinerende stoffer, skriver forskerne i tidsskriftet Science Advances.

Det har længe været diskuteret, hvornår anvendelse af narkotiske stoffer skete første gang. Den græske historiker Herodot har skrevet, at folk i Centralasien røg cannabis omkring 440 år før vor tidsregning.

I det 20. århundrede har arkæologer flere gange fundet cannabisfrø og cannabisplanter i grave i Centralasien - blandt andet også i det sydlige Sibirien.

Men cannabis blev også brugt som nytteplanter - blandt andet til tøj. Derfor er plantens tilstedeværelse ikke i sig selv en bekræftelse på, at den er blevet anvendt som rusmiddel.