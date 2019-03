Ubemandet-rumkapsel lander i Atlanterhavet

Testmission til rumstationen ISS med SpaceX-rumkapsel for Nasa forløb som planlagt.

En ubemandet SpaceX 2 "Dragon"-rumkapsel dumpede som planlagt i Atlanterhavet fredag eftermiddag efter en testmission til rumstationen ISS.

Missionen for den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, var en generalprøve forud for en opsendelse af to astronauter senere på året.

- God plask-landing for "Dragon" bekræftet, hedder det i et opslag på Twitter fra SpaceX.

Opslaget havde også et foto af rumkapslen og dens fire hvide og orange faldskærme og både på vej hen mod landingsområdet.

På missionen er det klart blevet demonstreret, at rumkapslen sikkert og pålideligt kan bringe astronauter op til rumstationen.

Den ubemandede rumkapsel blev sendt ud i rummet sidste lørdag og blev søndag koblet sammen med rumstationen.

Den private virksomhed SpaceX har tidligere sendt flere lastfartøjer til ISS.

Men "Crew Dragon" er den første kapsel, der er bygget til at fragte mennesker - og den første, der selv har kunnet koble sig til ISS uden hjælp fra rumstationens robotarm.

Rumstationen er i kredsløb om Jorden i omkring 400 kilometers højde med en hastighed på 28.000 kilometer i timen. Det betyder, at den når omkring planeten på 90 minutter.

Der befinder sig et mandskab på tre personer på rumstationen - amerikaneren Anne McClain, russeren Oleg Kononenko og canadieren David Saint-Jacques.

Om bord i rumkapslen var der kun en dukke ved navn Ripley. Den var iført rumdragt og påsat sensorer på dens hoved, hals og rygrad.

- Denne mission har en helt afgørende betydning, sagde administrator Jim Bridenstine fra Nasa, da rumkapslen blev sendt ud i rummet.

- Vi er på tærsklen til igen at sende amerikanske astronauter ud i rummet i amerikanske raketter fra amerikansk jord for første gang siden rumfærgeprogrammet blev indstillet i 2011.

Nasa-astronauterne Doug Hurley og Bob Behnken fulgte opsendelsen fra Cape Canaveral. De vil senere i år blive sendt ud i rummet for at teste "SpaceX Demo-2".

SpaceX blev skabt i 2002 af Elon Musk, der er bedst kendt for at stå bag elbilfabrikanten Tesla.

USA pensionerede for otte år siden sin sidste rumfærge, og siden har Nasa været afhængig af russiske Sojuz-fartøjer for at få astronauter sendt op til rumstationen.