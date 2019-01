USA's udslip af C02 vokser hurtigere end i mange år

I 2018 udledte USA over tre procent mere CO2 end året før. Det er den største stigning siden 2010.

USA's udledning af kuldioxid (CO2) steg i 2018 så voldsomt, at det kun er overgået én gang tidligere i mere end 20 år.

Det oplyser det uafhængige forskningsinstitut Rhodium Group ifølge nyhedsbureauet dpa.

- USA var i forvejen ude af kurs i forhold til at opfylde sit mål for Parisaftalen. Gabet er endnu større her på vej ind gennem 2019, skriver forskerne i en pressemeddelelse.

Den amerikanske udledning voksede sidste år med 3,4 procent i forhold til niveauet i 2017.

Ifølge Rhodium Group overgås det kun af 2010, da udledningerne steg endnu mere. Det blev forklaret med, at de økonomiske hjul igen begyndte at rulle hurtigere efter finanskrisen.

CO2 anses for at være hovedårsagen til klimaforandringer og global opvarmning.

På FN's klimakonference i Paris i december 2015 forpligtede næsten 200 lande sig til at opstille nationale mål for at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Det overordnede mål er at begrænse den globale stigning i temperaturen til under to grader i forhold til niveauet før industrialiseringen.

Fraværet af nye nationale klimatiltag i USA siden 2016 bringer ifølge Rhodium Group USA i farezonen for at glippe udledningsmålet for 2025.

Til den tid skal USA's udledninger være 26-28 procent lavere end i 2005.

Præsident Donald Trump meddelte i 2017, at han vil trække USA ud af Parisaftalen. Formelt kan USA dog først forlade aftalen i 2020.

Han har også tilbagerullet en stor del af den lovgivning, som forgængeren Barack Obama indførte på miljø- og klimaområdet.

Trump har talt om klimaforandringer som et "kinesisk fupnummer" og arbejdet for at fremme brugen af kul og andre fossile brændstoffer.