USA's tidligere præsident George H.W. Bush er død - 94 år

USA's tidligere præsident George H.W. Bush er død i en alder af 94 år.

Det oplyser hans søn George W. Bush på Twitter.

- Jeb, Neil, Marvin, Doro og jeg er bedrøvede over at kunne annoncere, at efter 94 bemærkelsesværdige år er vores far død, skriver George W. Bush.

- George H.W. Bush var en mand af allerhøjeste karakter og den bedste far, en søn eller en datter kunne få, tilføjer han.

George H.W. Bush var USA's 41. præsident i perioden 1989 til 1993 og var med til at føre stormagten igennem den sidste del af den kolde krig.

Den nu afdøde ekspræsident oplevede stor popularitet i forbindelse med USA's succes i Golfkrigen i 1991.

Den store popularitet blev dog hurtigt afløst af dårlige meningsmålinger, der kom som følge af en kort, men alvorlig recession.

George H.W. Bush blev derfor slået af demokraten Bill Clinton, da han stillede op til sin anden præsidentperiode.

Otte år efter at han flyttede ud af Det Hvide Hus, kunne han se sin søn George W. Bush blive USA's 43. præsident.

Kun én gang tidligere har det amerikanske folk valgt en søn af en tidligere præsident til embedet. Det var i 1825, hvor John Quincy Adams - søn af ekspræsident John Adams - blev USA's sjette præsident.

George H.W. Bushs helbred har længe været skrøbeligt, og han har flere gange været indlagt på sygehus.

Hans kone gennem mere end 70 år, Barbara Bush, døde i april. Ved begravelsen af sin hustru sad George H.W. Bush i kørestol og var iført farverige sokker med billeder af bøger.

Det skete som en hyldest til Barbara Bushs mangeårige kamp for at forbedre amerikanernes læsefærdigheder.

George H.W. Bush efterlader sig fem børn og 17 børnebørn.

De nærmere detaljer om tid og sted for begravelsen vil blive oplyst på et senere tidspunkt, oplyser en talsmand for familien ifølge nyhedsbureauet AFP.