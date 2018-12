Den delvise nedlukning af USA's statsapparat fortsætter ind i det nye år.

Torsdagens planlagte forhandlinger i Kongressen om finansloven for 2019 er udskudt til efter nytår.

Det besluttede et næsten tomt Senat, efter at det torsdag havde den første samling efter jul. Efter få minutter besluttede forsamlingen at genoptage budgetforhandlingerne onsdag i næste uge. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er 12 dage, efter at en delvis nedlukning af den offentlige sektor trådte i kraft.

Nedlukningen skyldtes, at Kongressen ikke kunne blive enige om forlænge finansieringen af ni ministerier og flere etater.

Det indebærer, at cirka 420.000 offentligt ansatte er beordret til at møde på deres arbejde uden løn, mens andre 380.000 er sendt på orlov.

I øjeblikket har Republikanerne flertal i både Repræsentanternes Hus og i Senatet, men fra 3. januar tager Demokraterne flertallet af pladserne i Repræsentanternes Hus.

Det kan gøre det endnu sværere for den amerikanske præsident, Donald Trump, at lande en finanslovsaftale.

Det store stridspunkt i forhandlingerne er Trumps ønske om en grænsemur mod Mexico, som kommer til at koste cirka fem milliarder dollar.

En mur, som han profilerede sig på under præsidentvalget i 2016, men som Demokraterne ikke vil være med til at finansiere.

Begge partier har sat hælene i. Demokraterne nægter at acceptere en finanslov, som omfatter fem milliarder dollar til Trumps grænsemur.

Og præsident Trump står fast på, at nedlukningen af flere ministerier vil vare ved, indtil han får sine penge.

Torsdag beskyldte han igen Demokraterne for at stå i vejen for at stoppe ulovlig indvandring.

- Behov for at stoppe narko, menneskesmugling, bandemedlemmer og kriminelle i at komme ind i vores land, skrev han i tweet.

- Demokratisk obstruktion af den nødvendige Mur, skrev han.