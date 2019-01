USA's nye kongres er en af de mest alsidige i historien

Medlemmerne af Repræsentanternes Hus og Senatet, som tilsammen udgør USA's kongres, samledes torsdag for første gang i den nye sammensætning, som vælgerne bestemte ved midtvejsvalget i november.

Demokraterne har på forhånd meldt ud, at partiet planlægger hurtigst muligt at vedtage et lovforslag, der kan få genåbnet de dele af statsapparatet, der er lukket ned på grund af striden om et nyt budget.

Men det tiltag, der ventes at blive vedtaget i Repræsentanternes Hus inden længe, vil være uden de godt fem milliarder dollar, som præsident Donald Trump har krævet til at bygge en mur på grænsen til Mexico.

Uden denne finansiering er det yderst usikkert, om Trump vil underskrive Demokraternes lovforslag. Og dermed ser det ud til, at den delvise nedlukning fortsætter.

Det betyder, at hundredtusinder af offentligt ansatte ikke får løn.

Ved midtvejsvalget i november skete der et magtskifte i Kongressens ene kammer, nemlig Repræsentanternes Hus, hvor Demokraterne nu har kontrollen.

Det betyder, at Trump og hans republikanske parti nu kan vente mere politisk modstand.

Medier og iagttagere har på forhånd betegnet den nye kongres - der er den 116. af sin slags - som "historisk".

Aldrig tidligere har der været så mange kvinder valgt ind, og en ny generation af muslimske, latino, sorte og LGBT politikere har for første gang taget plads i kongresbygningen.

Det er blevet betegnet som et demokrati, der i højere grad afspejler befolkningssammensætningen i USA.

Det er primært på Demokraternes side i Repræsentanternes Hus, at de mange mindretal er valgt ind. Republikanernes side af salen er fortsat domineret af hvide mænd.

I Senatet, hvor vicepræsident Mike Pence tog de nye medlemmer i ed, har Republikanerne øget flertallet fra 51 til 53 af de 100 medlemmer.