USA's ny forsvarsminister har fokus på Kina

Det handler om Kina, Kina, Kina.

Patrick Shanahan, der er fungerende forsvarsminister i USA, indledte sin første hele arbejdsdag som chef for Pentagon med at sige, at han ser Kina som et af sine vigtigste fokuspunkter.

Det siger en embedsmand i Pentagon ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Vi er fokuserede på igangværende operationer, men den fungerende minister Shanahan bad sit hold om at huske Kina, Kina, Kina, siger den unavngivne embedsmand.

Kilden, der ikke vil have sit navn frem, fordi han ikke har lov at sige noget om det interne møde i forsvarsministeriet, uddybede ikke mere om Shanahans syn på Kina.

Men andre regeringsembedsmænd har beskrevet den nye forsvarsminister som en af hovedkræfterne bag USA's skrappere tilgang over for Kina.

Blandt andet har Shanahan nævnt Kina som en strategisk konkurrent i USA's nationale forsvarsstrategi for 2018.

USA har desuden beskyldt Kina for en igangværende militær og økonomisk spionage mod amerikanske myndigheder og virksomheder, skriver nyhedsbureauet AFP.

Shanahans udtalelse kom i forbindelse med hans første møde med ledere fra USA's militære tjenester og forsvarsministeriets civile ledere.

Shanahan overtog posten som USA's forsvarsminister ved årsskiftet. Han var viceforsvarsminister tidligere og har nu titel af fungerende forsvarsminister.

Hans forgænger, den respekterede general Jim Mattis, meddelte sin afgang umiddelbart efter, at præsident Donald Trump i december overraskede mange ved at sige, at USA nu trækker sine soldater ud af Syrien.