USA's myndigheder er under pres for at suspendere ulykkesfly

USA vil ikke følge Europa og andre dele af verden, der har besluttet at holde Boeing 737 MAX 8 på jorden.

De amerikanske luftfartsmyndigheder FAA (Federal Aviation Administration) vil ikke suspendere flyvning med flytypen Boeing 737 MAX 8, der styrtede ned søndag i Etiopien.

Det meddeler FAA tirsdag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere myndigheder og luftfartsselskaber rundt om i verden har ellers besluttet, at fly af denne type skal blive på landjorden indtil videre.

Men FAA's fungerende administrator, Dan Elwell, siger, at de amerikanske myndigheders "gennemgang ikke viser nogen systematiske problemer og ikke giver grundlag for at beordrede flyene suspenderet", skriver Reuters.

Han tilføjer, at ingen udenlandske luftfartsmyndigheder har givet FAA oplysninger, der skulle føre til, at flyene holdes på landjorden.

Den europæiske luftfartsmyndighed, Easa, har suspenderet al flyvning med Boeing 737 MAX 8. Forbuddet trådte i kraft tirsdag aften klokken otte, oplyser Easa.

Ved ulykken i Etiopien søndag blev 157 mennesker dræbt.

Så sent som i oktober styrtede et andet Boeing 737 MAX 8-fly ned i Indonesien. Her omkom 189 mennesker.

To amerikanske fagforeninger, som tilsammen repræsenterer titusinder af kabineansatte, udtrykker store bekymringer over sikkerheden ved denne flytype. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Fagforeningerne, Association of Professional Flight Attendants (AFPA) og Transport Workers Union, mener, at alle Boeing 737 MAX 8-fly må blive på jorden, indtil årsagen til søndagens ulykke er klarlagt.

Også flere amerikanske politikere opfordrer FAA til at gøre som andre lande og suspendere flyvninger med Boeing 737 MAX 8.

Blandt dem er den demokratiske senator Elizabeth Warren og hendes republikanske kollega Mitt Romney.

- Af forsigtighedshensyn for flypassagerer må FAA suspendere 737 MAX 8, indtil vi får undersøgt årsagerne til de nylige styrt og sikrer, at flyet er luftdygtigt, skriver Romney på Twitter.