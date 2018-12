USA's konsulat i Mexico udsat for angreb med sprængstoffer

Dele af en mur på USA's konsulat i Mexico blev sent fredag aften lokal tid sprængt i stykker, siger politiet.

En ukendt gerningsmand angreb sent fredag aften lokal tid USA's konsulat i Mexico med sprængstoffer.

Eksplosionen efterlod et hul i en mur, men ingen personer kom til skade.

Det oplyser myndighederne i Mexico, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Efterforskningen er overdraget til de føderale myndigheder, oplyser statsanklageren i delstaten Jalisco på Twitter.

Konsulatet ligger i landets andenstørste by, Guadalajara, i den vestlige del af Mexico. Anonyme kilder i politiet oplyser, at en person er set kaste eksplosiver mod bygningen og efterfølgende løbe fra stedet.

Det lykkedes gerningsmanden at komme uset forbi konsulatets vagter.

I forbindelse med efterforskningen har politiet fundet fragmenter fra en håndgranat på gerningsstedet.

Få dage før angrebet udsendte en af landets mest magtfulde narkobander en video, hvori den truede med at angribe USA's konsulat. Det skyldes, at amerikansk narkopoliti ofte har været en torn i øjet på kartellet.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvorvidt der er en sammenhæng mellem truslerne og eksplosionen. Konsulatet er lukket, mens efterforskningen pågår.

Angrebet skete, blot få timer før USA's vicepræsident, Mike Pence, og landets præsidentdatter, Ivanka Trump, landede i Mexico City lørdag morgen.

Samme dag deltog de i indsættelsen af Mexicos nyvalgte præsident, Andres Manuel Lopez Obrador.

Obrador vandt en jordskredssejr ved valget i juli. Han bliver den første venstreorienterede præsident, Mexico har haft i over 70 år.

I sin indsættelsestale lørdag varslede han gennemgribende forandringer i et land, der kæmper med alvorlig narkokriminalitet, en tårnhøj drabsrate, stor fattigdom og udbredt korruption.

Det Hvide Hus har tidligere oplyst, at Donald Trump har udviklet et "stærkt forhold" til den mexicanske præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, og han ser frem til at arbejde sammen med ham.