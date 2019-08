USA's justitsminister efter Epsteins død: Fængslet svigtede

Jeffrey Epstein stod over for alvorlige anklager, da han angiveligt tog sit eget liv i et fængsel i New York.

Den amerikanske justitsminister, William Barr, er "rystet" efter sine indledende undersøgelser af det fængsel i New York, hvor milliardæren Jeffrey Epstein i weekenden angiveligt tog livet af sig selv.

Det siger Barr mandag under en tale i New Orleans.

- Jeg er rystet - og det var hele ministeriet faktisk - og ærligt talt vred over fængslets svigt i forhold til at have styr på den indsatte, siger Barr.

66-årige Jeffrey Epstein stod over for yderst alvorlige anklager. Han var mistænkt for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger.

Justitsminister William Barr understreger mandag, at efterforskningen af Epsteins sag fortsætter til trods for rigmandens dødsfald.

- Eventuelle medgerningsmænd kan ikke vide sig sikre, siger ministeren.

Sagen om Epstein har de seneste dage trukket store overskrifter i USA.

En kilde har oplyst til nyhedsbureauet AP, at vagterne i den enhed, der skulle holde øje med den nu afdøde Epstein, havde taget store mængder overarbejde på grund af underbemanding i fængslet.

Det gjaldt også lørdag morgen, hvor Epstein blev fundet død i sin celle.

Den store avis The New York Times skriver, at fængselspersonalet ikke levede op til den fastsatte protokol før Einsteins død.

Vagter skulle have tjekket op på Epstein hver halve time, men det skete ikke natten op til hans død. Det fortæller en anonym politimand ifølge avisen.

Epstein forsøgte angiveligt allerede i juli at tage sit eget liv i fængslet.

USA's præsident, Donald Trump, har også blandet sig i sagen.

Kort efter Epsteins død delte Trump et tweet fra den højreorienterede komiker Terrence Williams. Williams antydede, at den tidligere amerikanske præsident Bill Clinton havde noget at gøre med Epsteins død.

- Jeffrey Epstein havde informationer om Bill Clinton, og nu er han død.

- Yeah right, hvordan kan det ske, står der i opslaget, som blev retweetet af den amerikanske præsident.