USA's handelsunderskud over for Kina er højere end nogensinde

Trods et løfte fra Donald Trump om at sænke USA's handelsunderskud sker det stik modsatte, viser rapport.

USA's handelsunderskud var i 2018 det højeste i de seneste ti år.

Det viser en rapport fra det amerikanske handelsministerium.

Her fremgår det, at handelsunderskuddet i 2018 lød på 621 milliarder dollar - svarende til over 4000 milliarder kroner.

USA's præsident, Donald Trump, har ellers givet løfter om, at han vil få bragt USA's handelsunderskud ned.

Rapporten viser også, at handelsunderskuddet over for Kina i 2018 var højere, end det nogensinde har været. Det lød sidste år på 419,2 milliarder dollar - godt 2750 milliarder kroner.

USA befinder sig fortsat i en langstrakt handelsstrid med Kina.

Handelsbalancen viser et lands indtægter og udgifter ved eksport og import af varer. Når importen overstiger eksporten, er der tale om et handelsunderskud.

Det amerikanske handelsunderskud er steget på trods af Trumps protektionistiske handelspolitik, som han siger er nødvendig for at beskytte amerikanske producenter mod uretfærdig konkurrence.

USA's præsident indførte sidste sommer straftold for 250 milliarder dollar (over 1640 milliarder kroner) på importvarer fra Kina.

De kommunistiske ledere i Beijing ventes at vedtage visse reformer i denne uge på den årlige folkekongres, som kommer amerikanerne i møde.

Iagttagere siger, at reformerne kommer, da den kinesiske ledelse er under pres som følge af faldende økonomisk vækst. Efter rapporter om afmatning i Kinas økonomi vurderer flere iagttagere, at krisen på det kinesiske vækstmarked kan langt værre end hidtil antaget.

Researchere hos Capital Economics, der løbende følger udviklingen i en række brancher, anslår, at Kinas vækst sidste år kun var på 5,0 procent. Det officielle tal ligger på 6,6 procent.