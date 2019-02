USA's forsvarsminister er på uannonceret besøg i Afghanistan

USA's fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, landede mandag på et uannonceret besøg i Kabul.

Det er Shanahans første udlandsrejse i rollen som fungerende forsvarsminister, efter at han overtog posten fra Jim Mattis, der trak sig i december.

Han skal på sit besøg i Afghanistan mødes med amerikanske tropper og den afghanske præsident, Ashraf Ghani.

USA holdt i januar en ny runde samtaler med den militante bevægelse Taliban i bestræbelserne på at afslutte den 17 år lange konflikt i landet.

Foreløbig har den afghanske regering ikke deltaget i forhandlingerne, men det skal der ifølge Patrick Shanahan laves om på.

- Det er vigtigt, at den afghanske regering er involveret i diskussionerne om Afghanistan, siger Patrick Shanahan til en lille gruppe journalister, der er med på rejsen.

- Afghanerne skal beslutte, hvordan Afghanistan skal se ud i fremtiden. Det handler ikke om USA. Det handler om Afghanistan, tilføjer han.

Den tidligere forsvarsminister Jim Mattis valgte at trække sig fra posten i december.

Det skyldtes blandt andet stor uenighed med præsident Donald Trump, der kort forinden havde annonceret en komplet militær tilbagetrækning i Syrien.

Den nye forsvarsminister understreger, at han er sendt til Kabul uden ordrer om at trække nogen af USA's 14.000 soldater ud af Afghanistan.

Patrick Shanahan tilføjer i samme forbindelse, at det er USA's særlige udsending i Afghanistan, der står i spidsen for forhandlingerne med Taliban.

Han er ankommet til landet for at få en forståelse for konflikten og derefter briefe præsidenten.

USA's forhandlere har holdt adskillige samtaler med Taliban i Qatar i løbet af det seneste år.

De ses som det hidtil mest seriøse forsøg på at opnå fred, siden afghanske styrker med støtte fra USA trængte bevægelsen ud af landet i 2001.