USA's filmkritikere kårer westernfilm som årets bedste

Den atypiske westernfilm "The Rider" er lørdag blevet kåret som den bedste film i 2018 af de amerikanske filmkritikeres sammenslutning - The National Society of Film Critics.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den amerikanske lavbudgetfilm kom op i de danske biografer i efteråret og fik en flot modtagelse i filmmagasinet Ekko.

- "The Rider" er bjergtagende smuk med sine hypnotiserende optagelser fra Amerikas uanede, åbne vidder. Men det er dens fortælling om livets op- og nedture, der hænger ved, skrev Kjartan Hansen i en anmeldelse i oktober.

Han gav filmen, der er instrueret af Chloé Zhao, fem ud af seks stjerner.

- Drømme bliver knust i følsom western, der med inspiration fra nutidens vilde Vesten omskriver legenden om den ensomme cowboy, lød det i anmeldelsen.

Filmen handler om en passioneret rodeorytter spillet af debutanten Brady Jandreau, der efter næsten at have mistet livet i et voldsomt styrt døjer med at finde sig til rette i sin nye tilværelse. Her henslæber han dagen som deltidsmedarbejder i et supermarked.

Inspirationen til historien om den kriseramte og ensomme rytter har instruktøren fået fra hovedpersonens eget liv. Brady Jandreau var som rytter selv ude for en skelsættende ulykke, som fik ham til at overveje sin karriere på ryggen af en hest.

Prisen for bedste filmmanuskript gik til den politiske satire "Stalins død" om den tidligere sovjetdiktator.

Periodedramaet "Roma" om livet i Mexico City i 1970'erne løb med flest priser.

Den sluttede som toer i kategorien bedste film, men blev blandt andet kåret som årets bedste ikke-engelsksprogede film. Og filmens instruktør, Alfonso Cuaron, fik prisen som bedste instruktør.

"Roma" vandt for øvrigt også Guldløven, der er hovedprisen ved filmfestivalen i Venedig, i 2018.

Bedste skuespillerinde blev Olivia Colman i "The Favourite", mens Ethan Hawke fik prisen på mandesiden for "First Reformed".